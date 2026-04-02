Traffico in aumento su tutta la rete viaria nazionale in vista delle festività pasquali. A segnalarlo è Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale, che prevede un sensibile incremento degli spostamenti sia su brevi distanze sia su tratte medio-lunghe, con possibili variazioni legate anche alle condizioni meteo.

I primi movimenti verso le principali mete turistiche e le città d’arte sono attesi già dal pomeriggio di oggi, in concomitanza con la chiusura delle scuole. L’intensità del traffico è destinata a crescere ulteriormente dal pomeriggio di giovedì 2 aprile e nelle mattinate di venerdì 3 e sabato 4 aprile, quando si concentrerà la maggior parte delle partenze.

Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, si prevedono flussi sostenuti nell’arco dell’intera giornata, mentre il lunedì dell’Angelo sarà caratterizzato dai consueti spostamenti per le gite fuori porta. In questo caso, il traffico è atteso molto intenso soprattutto dal pomeriggio e in serata, con i primi rientri che potrebbero proseguire anche nella mattinata di martedì 7 aprile.

Terminato il periodo pasquale, si aprirà la fase dei ponti primaverili. In occasione del 25 aprile, è previsto traffico intenso dal pomeriggio di venerdì 24 fino alla mattina di lunedì 27, con una situazione generalmente sostenuta ma senza particolari criticità. Un ulteriore aumento dei flussi è atteso tra fine aprile e inizio maggio: le partenze del 30 aprile e della mattina del 1° maggio porteranno a nuovi picchi, mentre la circolazione resterà più regolare sabato 2 maggio, prima di un nuovo incremento nel pomeriggio di domenica 3, in concomitanza con i rientri.