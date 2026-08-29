Non è solo agosto il mese delle vacanze. Anche settembre conquista gli italiani: saranno circa 10 milioni quelli che trascorreranno almeno un periodo di ferie nel mese, con una spesa media prevista di 760 euro. È quanto emerge dall’Osservatorio Confturismo Confcommercio realizzato con Swg sulle vacanze estive.

La durata dei soggiorni sarà variabile: 2,8 milioni di persone sceglieranno una pausa breve, con uno o due pernottamenti, mentre 3 milioni resteranno fuori casa per 3-5 notti. Gli altri opteranno per vacanze più lunghe, da almeno sette pernottamenti.

Il mare resta la meta preferita, scelta dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d’arte (26%) e dalla montagna (18%). Il 71% resterà in Italia, mentre il 23% viaggerà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall’Europa. Tra le regioni italiane guidano Toscana, Campania ed Emilia Romagna; all’estero, invece, la Spagna precede Francia e Grecia.

Per dormire, gli alberghi sono la soluzione più scelta (30%), davanti a seconde case (25%) e B&B (17%). Seguono case in affitto, agriturismi e villaggi vacanze o resort.

A settembre partiranno soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani con il 35% e dalla fascia 35-54 anni. La propensione è maggiore nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (40%).

"È sempre più il clima - commenta Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio - a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell'estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze".