La Regione Sardegna debutta a “Vinitaly and the City”, prestigioso evento che anticipa la 57ª edizione del Vinitaly. Dal 4 al 6 aprile, nello scenario di Cortile Mercato Vecchio a Verona, i visitatori potranno scoprire l’eccellenza vitivinicola dell’Isola attraverso degustazioni guidate, Wine Talk e Wine Speech condotti dalla Wine Specialist Sissi Baratella.

"Per la prima volta la Regione Sardegna partecipa al fuori-Salone 'Vinitaly and the City', un appuntamento di straordinario rilievo che ci permette di portare la nostra cultura vitivinicola in una delle vetrine più prestigiose del panorama enologico nazionale e internazionale", dichiara l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta. "Con questa prima partecipazione vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la Sardegna c’è, con i suoi vini, la sua storia e la sua visione di futuro”.

I Wine Talk “Born in Sardinia”, previsti domenica alle 15 e alle 18:15, saranno dedicati a due simboli del vino sardo: Cannonau e Vermentino, espressioni identitarie della tradizione vitivinicola isolana. L’iniziativa, organizzata dall’agenzia Laore Sardegna, anticipa la presenza della collettiva sarda al Vinitaly (6-9 aprile, Padiglione 8), con 80 aziende provenienti da tutta l’Isola.

"Siamo pronti a far conoscere sempre di più il valore della nostra produzione vitivinicola – aggiunge Satta – con la consapevolezza che il vino sardo non è solo un prodotto d’eccellenza, ma il racconto autentico di una terra unica e della sua straordinaria capacità di esprimere qualità, identità e innovazione”.

Il programma del Vinitaly prevede conferenze stampa, degustazioni guidate, masterclass e approfondimenti su sostenibilità e qualità. Tra i temi principali, gli abbinamenti tra i vini sardi e i prodotti tipici dell’Isola, oltre a focus sulla viticoltura a piede franco e sull’enoturismo.

"Essere presenti al Vinitaly rappresenta un segnale chiaro della volontà di investire nella crescita del comparto vitivinicolo, un settore strategico per l’economia agricola regionale", conclude Satta. "Il nostro impegno è creare più opportunità per le aziende sarde, consolidando il posizionamento dei nostri vini sui mercati nazionali e internazionali”.