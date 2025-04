Le bandiere a mezz'asta sventolano nelle Province italiane per commemorare la scomparsa di Papa Francesco, in un gesto di profondo lutto.

"È un segno di sincero rispetto, che va al di là della ritualità, nei confronti di un Papa che abbiamo sentito molto vicino. Un Papa che nel suo pontificato non ha mai smesso di scuotere le coscienze di chi opera nelle istituzioni, rivolgendosi non solo ai grandi del mondo ma anche a noi amministratori locali". Lo dichiara Pasquale Gandolfi, presidente dell'Upi.

Intanto la Sala Stampa Vaticana ha reso pubbliche le prime immagini della salma di Papa Francesco, morto ieri, lunedì 21 aprile, all'età di 88 anni.

In queste ore è lutto mondiale per la scomparsa del "Papa del popolo", con anche il presidente Usa Trump e Melania presenti ai funerali. Il Presidente Mattarella e la leader politica Meloni esprimono il loro dolore per la perdita, definendolo un "punto di riferimento".

Il pontificato di Papa Francesco si è protratto per 12 anni dal 13 marzo 2013 e ha portato significativi cambiamenti alla Chiesa.