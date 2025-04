Dopo la morte di Papa Francesco, la canonizzazione di Carlo Acutis è stata temporaneamente interrotta. Il giovane di 15 anni, che è morto di leucemia fulminante nel 2006 e è stato beatificato ad Assisi nel 2020, doveva essere proclamato santo domenica 27 aprile durante il Giubileo degli adolescenti. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Per la canonizzazione di Carlo Acutis, erano già state registrate ben 120.000 prenotazioni. Tuttavia, l'evento è stato rimandato e al momento non vi è una data stabilita per la sua celebrazione.

Sul caso Acutis interviene anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini che, rispondendo ai giornalisti su cosa succederà ora al processo di canonizzazione, spiega: "Quello che succede è che Acutis è già santo e quindi per lui no cambia molto, ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ai giornalisti.