Il Premio eno-letterario “Vermentino” rappresenta un'iniziativa culturale di spicco, nata nel 2016 grazie ad una felice intuizione della Camera di Commercio di Sassari. Il Premio, con una forte vocazione nazionale, si propone di valorizzare la filiera produttiva del pregiato vitigno Vermentino attraverso il potere evocativo della letteratura, e si distingue per la sua capacità di creare un ponte ideale tra il mondo del vino e quello della scrittura. L'obiettivo è quello di promuovere non solo il pregiato vitigno, ma anche il territorio in cui nasce, attraverso le narrazioni degli autori che in tutti questi anni vi hanno preso parte. Il “Vermentino” è rivolto alle case editrici ed autori di tutta Italia, che possono proporre opere di narrativa italiana edita. Tutti capaci di raccontare, in modo originale e significativo, gli aspetti peculiari che prenda spunto dal mondo del vino – non solo- del lavoro nei campi. Della vita vera.

"E' importante sottolineare la rilevanza di questo premio e il fatto che lo si presenti a Milano dimostra quando teniamo a farlo crescere e quanto possa ancora ritagliarsi uno spazio importante nel panorama nazionale" ha detto nel corso del suo intervento il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. Quest’anno il Premio ha preso il via da Milano, e ci si potrà candidare fino al 30 maggio. In attesa della giornata finale in programma a Olbia il prossimo 4 ottobre, momento nel quale la giuria composta da sette componenti decreterà i vincitori di questa edizione 2025. "Anche quest'anno sarà una bella sfida tra autori e case editrici- è intervenuta la vicepresidente della Camera di Commercio, e presidente del Premio Maria Amelia Lai- e sarà un'altra occasione per dimostrare quanto il Premio in questi anni sta crescendo per apprezzamento e reputazione".

Il Premio privilegia la cultura del racconto dei territori e delle persone, del viaggio e di tutto ciò che è capace di esprimere sensazioni ed emozioni. Quelle vere, reali, a tal punto da raggiungere i lettori trasformando ogni pagina in un’esperienza di arricchimento personale. Non a caso per sostenere la diffusione della lettura, anno dopo anno sono stati coinvolti sempre più studenti del Liceo Gramsci di Olbia in un percorso di accompagnamento al Premio. Una presenza che dona al “Vermentino” una dimensione più vera e finalizzata ad una crescita più consapevole e critica delle nuove generazioni. "Lavorare insieme ai ragazzi per fargli comprendere l'importanza della lettura è un risultato a cui teniamo in maniera particolare - ha evidenziato la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra - e ogni anno la partecipazione dei ragazzi ci dimostra che stiamo seguendo il giusto percorso".

Oltre al Premio “Vermentino”, anche quest’anno spazio per la menzione speciale “Territorio” attribuita dalla Giuria al volume che più di altri valorizza appunto la territorialità, gli aspetti culturali locali, gli ambienti e i contesti regionali, cittadini o rurali. Un Premio dove la terra, con le sue peculiarità e produzioni tipiche, è lo scenario in cui si sviluppano intrecci e storie di vita. "Un premio che si evolve e cresce - così il segretario generale del Premio, Pietro Esposito- e che negli anni ha dato grandi soddisfazioni grazie al supporto di tutti e ad un grande lavoro. Ma da Milano parte un'altra sfida con altre novità che daranno un'altra dimensione al "Vermentino nasce infatti il Comitato di sviluppo che è composto tra gli altri da Luca Ammirati, che ha vinto il premio nel 2023 e Giulia Ciarapica". La novità di quest’anno sarà l’apertura alle opere di “Narrativa straniera” edite, che concorreranno per una sezione ad hoc intitolata “Menzione speciale Narrativa straniera”.

Le Case editrici potranno candidare fino ad un massimo di due opere di autori stranieri, tradotte in italiano, oltre alle due opere di narrativa italiana, che invece concorreranno, come di consueto, all’attribuzione del Premio eno-letterario Vermentino. Ma non sarà l’unica. Un accordo di collaborazione con l’Associazione Librai Italiani (ALI), consentirà una maggiore diffusione del Premio in un numero selezionato di librerie su tutto il territorio nazionale attraverso un corner dedicato ai volumi premiati nel “Vermentino”. "E' un momento importante per tutti - ha sottolineato il presidente dell'Ali Paolo Ambrosini- ma soprattutto per il premio che troverà uno spazio che gli consentirà di raggiungere ancor più persone. Siamo davvero soddisfatti per un accordo che punti sulla lettura e sulla diffusione delle opere degli autori." Il Premio enoletterario “Vermentino” è promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di Tutela del Vermentino.