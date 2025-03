I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un'ispezione in un locale di Villasimius, hanno denunciato in stato di libertà una 38enne residente a Quartu Sant’Elena, titolare del bar situato nelle vie del centro.

I controlli avrebbero permesso di accertare gravi violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per non aver garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata e sufficiente in tema di salute e sicurezza. Mancanze che, oltre a rappresentare una violazione delle disposizioni di legge, espongono i dipendenti a potenziali rischi per l’incolumità personale nello svolgimento delle attività lavorative.

Per le irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo pari a 1.850,99 euro. I Carabinieri del NIL di Cagliari proseguono l’attività di controllo sul rispetto delle normative a tutela della sicurezza dei lavoratori, confermando il costante impegno dell’Arma nel vigilare sul rispetto delle leggi a tutela dei diritti e della salute dei cittadini, anche negli ambienti professionali.