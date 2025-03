Giovedì 20 marzo, dalle 16 alle 17:30, presso il Centro Culturale Hospitalis Sancti Antoni, in via Cagliari 157 a Oristano, la Polizia di Stato ha organizzato un incontro, aperto al pubblico, sul tema delle truffe.

Gli agenti forniranno ai partecipanti, in particolare alle persone non più giovani e per certi versi più fragili, consigli utili e chiarimenti per proteggersi dalle insidie che si celano nel web e nel mondo reale.

È previsto l’intervento di un magistrato della Procura della Repubblica di Oristano, del Dirigente del Compartimento della Polizia per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari e del Dirigente della locale Squadra Mobile.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è aperta a tutti coloro che sono interessati ad avere un quadro più completo sul reato della truffa e su come difendersi, fenomeno estremamente diffuso che coinvolge ogni fascia di età della popolazione, sia per mezzo di internet che nella realtà di ogni giorno.