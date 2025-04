Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. Nel pomeriggio, il Pontefice si è recato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani, a lui particolarmente cara.

Vestito con la tradizionale talare bianca e lo zucchetto, Francesco è arrivato in sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno ma in buona forma. Tra le mani stringeva un mazzo di rose bianche, che ha voluto deporre ai piedi della Madonna.

L’accesso alla cappella è stato preparato in anticipo con una pedana e l’area è stata momentaneamente sgomberata dai gendarmi per garantire la massima riservatezza. Ad accoglierlo, l’arciprete della basilica, il cardinale Rolandas Mackrikas.

Un gesto semplice e carico di significato, come spesso accade nelle sortite spontanee del Papa. La Salus Populi Romani, che Francesco visita in occasioni chiave del suo pontificato, è considerata una delle icone mariane più venerate di Roma.