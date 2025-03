Un documento ispirato al bestseller 50 sfumature di grigio, un legame segreto e una morte violenta. Il caso dell’omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni uccisa a Bologna il 16 maggio 2024, si arricchisce di nuovi dettagli inquietanti. Al centro dell’indagine, l’ex comandante della polizia locale di Anzola, Giampiero Gualandi, imputato per l’omicidio della collega con cui intratteneva una relazione extraconiugale.

Durante l’ultima udienza, il pubblico ministero ha citato un presunto "contratto di sottomissione sessuale" che legava i due, datato 18 maggio 2023, esattamente un anno prima del delitto. Un documento che richiama direttamente il celebre romanzo di E. L. James e che ora diventa uno degli elementi discussi nel processo.

La difesa: "Un elemento privo di valore legale"

A respingere con forza qualsiasi rilevanza giuridica del documento è l’avvocato di Gualandi, Claudio Benenati. "Giampiero Gualandi sta vivendo un incubo giudiziario. Sente il peso devastante di ciò che è accaduto, ma continuiamo a ribadire che nulla è stato intenzionale", ha dichiarato il legale all’Adnkronos.

Benenati ha poi criticato l’attenzione riservata al presunto contratto, definendolo privo di alcuna validità legale e facilmente reperibile online: "Si tratta di un testo presente nelle case di 3,5 milioni di italiani, tutti coloro che hanno acquistato 50 sfumature di grigio. È scaricabile da Internet in pochi secondi, con decine di siti che offrono questo tipo di documenti. Mi chiedo davvero come sia possibile tenere in carcere un cittadino basandosi, tra le altre cose, su questo elemento".

Un caso ancora avvolto nel mistero

Mentre la difesa tenta di smontare le accuse, gli inquirenti proseguono nella ricostruzione dei fatti che hanno portato alla tragica morte di Sofia Stefani. Resta da capire quale ruolo abbia avuto quel "contratto" nella dinamica della relazione tra i due e se possa realmente fornire elementi utili a chiarire cosa sia accaduto il giorno dell’omicidio.

Un processo complesso, che continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e che promette ulteriori colpi di scena.