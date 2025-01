Una giovane di 33 anni è stata fermata dai carabinieri in una casa di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza) per aver pugnalato a morte il suo compagno. Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo, la tragica conclusione tra la 33enne e il suo compagno di 38 anni è avvenuta dopo una lite.

L'arrestata, che viveva nella casa del reato, avrebbe reagito alle aggressioni del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. È stata la stessa ragazza a chiamare i soccorsi.

Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, l'uomo è stato dichiarato morto al pronto soccorso dell'ospedale di Desio.

La donna è stata arrestata dai militari presenti sul posto e interrogata dal pubblico ministero responsabile. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire esattamente come si siano svolti gli eventi.