Il gruppo del M5S Sardegna attacca l'ex presidente, Christian Solinas, sottolineando la differenza tra le sue vicende giudiziarie e la questione amministrativa di Todde.

“Pare evidente che c’è chi, alla ricerca di una scorciatoia per ritrovare un posto al sole, oggi stia giocando con le parole nel tentativo di mistificare la realtà - scrive in una nota il Gruppo del M5S Sardegna -. Non ci facciamo di certo intimidire da un ex presidente della Regione che non ha lasciato la poltrona neanche dopo essere stato travolto da una tempesta giudiziaria fatta di sequestri e gravi accuse penali, da un ex presidente che avrebbe dovuto fare un passo indietro prima di ridurre la Sardegna a un cumulo di macerie".

"Dichiarazioni di Solinas fuori luogo"

"Di Christian Solinas come presidente si ricordano i guai giudiziari e le assenze in Aula - sottolineano i grillini -. La questione puramente amministrativa che riguarda Alessanda Todde ha una natura completamente diversa: la sua onestà e la sua credibilità non sono minimamente messe in discussione. Invitiamo Solinas a una riflessione su quanto siano fuori luogo le sue dichiarazioni e lo invitiamo a mettersi l’anima in pace: non ci sarà nessuna convergenza per tornare alle elezioni. Non ci saranno scorciatoie per ricostruire un partito, il suo, polverizzato dagli elettori. Per inciso, nessuna doppia morale, nessun velo da squarciare, da parte del M5s solo il perseguimento della verità. Ribadiamo con forza il nostro sostegno alla presidente Todde ”.

Le parole di Solinas

“Sotto il profilo politico questa vicenda sgretola definitivamente la narrazione autoreferenziale dell’asserito primato della competenza, delle capacità e della legalità della presidente Todde e del M5S rispetto agli altri partiti” ha detto Solinas.

