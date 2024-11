Manca ormai poco più di un mese al Natale e nell'ambito dei dolci tipici italiani è in arrivo una novità sul mercato che entusiasmerà tanti, ma farà anche storcere il naso ad alcuni, considerati i precedenti casi simili. Stiamo parlando dell'amatissimo panettone, preparato stavolta con farina di grillo, dal nome PanCricrì.

L'idea nasce nel Torinese, precisamente a Castino di Pinerolo, dove il mastro pasticcere Davide Muro ha realizzato una ricetta speciale, senza burro nè lattosio, con farina di grillo, olio extravergine d'oliva e con grilli caramellati. "Un'ottima fonte proteica ad alto valore biologico e ricco di amminoacidi essenziali e vitamine", ha spiegato la casa produttrice in una nota.

Dal gennaio del 2023, quando l'unione Europea ha dato il via libera alla commercializzazione della farina a base di Acheta domesticus, il grillo domestico, sono stati diversi i cibi realizzati con questo ingrediente che incuriosisce e spaventa allo stesso tempo. Dopo il “Grillo cheeseburger”, il primo hamburger fatto con farina di grillo, il pane e il cornetto, anche il panettone si rinnova in vista delle prossime festività natalizie.

Sotto i post con le foto di questi cibi innovativi, sono sempre stati tantissimi i commenti degli utenti, tra chi vuole assaggiarli e quelli dei “diffidenti”: “Non mi avrete mai”, “Non lascerò mai la porchetta per i grilli” ecc... Tanti si sono dimostrati invece “riflessivi”: “Non mi ispira ma alla fine abbiamo mangiato cocciniglia per anni”, “Anche per il sushi si era tanto diffidenti eppure ora tutti ne vanno pazzi”.