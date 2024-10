Un noto locale milanese ha intuito le potenzialità del nuovo regolamento approvato dall’Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l’utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, e lanciano in Italia l’hamburger di grillo. Lo riporta Milano Today.

“Siamo da sempre degli innovatori – hanno detto a Milano Today i ristoratori – sin da quando abbiamo creato il format, nel 2015, abbiamo basato la nostra proposta sul binomio qualità e divertimento. Il pubblico è spesso incuriosito dalla novità e ama sperimentare: noi siamo in grado di offrirgli un’esperienza unica per il palato che in questo caso è anche rivoluzionaria”.

Pane artigianale verde, hamburger con polvere di grillo, scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa sono gli ingredienti del piatto che sta già incuriosendo nel capoluogo lombardo.

“Ricco in proteine e a bassissimo contenuto di grassi e carboidrati” dicono a Milano Today gli ideatori del panino nuovo di zecca. Tra gli ingredienti anche fagioli cannellini, patate al vapore, pane grattugiato, acqua, olio di girasole, lievito, sale, estratto di malto d’orzo, farina di grillo domestico e sale”.

Il panino a base di farina di grillo si potrà assaggiare da oggi, 15 febbraio e non verranno venduti più di 100 pezzi al giorno.