“Ovunque mi giri, qualunque notizia parla di introdurre i grilli nell’alimentazione”. A parlare è Michelle Hunziker, tramite le sue storie su Instagram, in merito alla farina fatta con il cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, di cui sono stati autorizzati utilizzo e commercio dall’Unione Europea lo scorso 24 marzo.

“Non so se avete notato che l’altro giorno ero da Fiorello e mi ha proposto un grillo a mo’ di patatina. Stamattina guardavo che stanno cercando di lanciare l’hamburger del grillo” ha detto la showgirl riferendosi al debutto del “Grillo cheeseburger”, il primo hamburger fatto, tra gli altri ingredienti, con farina di grillo, che ha avuto un grande successo pur dividendo gli utenti del web (LEGGI L’ARTICOLO).

“Lo so che è il cibo del futuro ragazzi, ma io da piccola andavo a catturarli nei prati, poi li liberavo ma a me fanno senso quelle zampette. Ma come si fa a mangiare un grillo? Voi siete pronti?” ha concluso Michelle visibilmente turbata.