"Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime", "Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall'alto".

Sono state le ultime parole, scritte e pubblicate sul proprio profilo Instagram prima di volare giù dal terzo piano di un albergo di Roccaraso, di Luca Palmegiani, venticinquenne di Latina ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia giovani della provincia pontina. Il giovane è deceduto dopo essere stato soccorso in condizioni critiche di fronte a un hotel a Roccaraso, dove si era recato per partecipare al raduno politico "Azzurri in Vetta".

L'allarme nel pomeriggio

L'allarme è scattato intorno alle 15 di oggi, sabato 11 gennaio, quando dopo essere precipitato, il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, e trasportato d'urgenza all'ospedale de L'Aquila. Purtroppo, però, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo nel nosocomio.

I messaggi d'addio sui social

Poco prima aveva pubblicato due diversi post su Instagram salutando le persone che conosceva, i parenti ma anche gli amici di partito. "Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!", ha scritto il giovane, "Il mio sogno era dirvelo... mi tocca scriverlo. Vi voglio bene. Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per tutto l'affetto. Solo per te avevo dubbio se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con affetto, non vedo l'ora di incontrarlo e riabbracciarlo".

"Se a Latina non mi dedicate manco una via, m'arrabbio…. Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi con il sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio - ha scritto riferendosi a Silvio Berlusconi - Quando era in vita mi "proteggeva", lo farà anche ora".