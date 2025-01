I vasti incendi che stanno devastando Los Angeles non danno tregua. In particolare, il rogo di Palisades, nella zona est della città californiana, continua a divampare senza sosta, spingendo le autorità a emanare nuovi ordini di evacuazione e avvisi per Brentwood e Encino.

Secondo le stime ufficiali, l'incendio rimane attivo e potenzialmente pericoloso, con previsioni meteorologiche avverse per stanotte. Le fiamme continuano a propagarsi e nei quartieri Encino, Brentwood e Bel Air, è stato emesso l'ultimo ordine di evacuazione.

Il presidente Biden ha messo in luce i saccheggi che sono seguiti agli incendi, definendo la città come una zona di guerra. Le indagini sulle cause degli incendi sono in corso, con sospetti che si concentrano sulla rete elettrica come possibile origine delle fiamme.

La tensione politica cresce, con il presidente eletto Donald Trump che chiede le dimissioni del governatore dem Gavin Newsom. Tuttavia, la sindaca Karen Bass ha respinto le accuse di inefficienza, concentrando gli sforzi sul salvataggio delle vite e preparandosi per l'arrivo dei forti venti di Santa Ana.

La mancanza di assicurazioni adeguate sta generando ulteriori polemiche, con le compagnie accusate di non aver aumentato i premi legati ai rischi climatici. Dopo pressioni da parte dello Stato, alcune compagnie hanno fatto marcia indietro sulla decisione di annullare le polizze di migliaia di clienti, garantendo così un po' di tranquillità alla popolazione.

Mentre i vigili del fuoco professionisti e i detenuti addestrati combattono le fiamme, emergono storie commoventi di vittime, tra cui anziani e individui vulnerabili. La solidarietà e la collaborazione sono fondamentali in questo momento di crisi. Il governatore Newsom ha invitato il presidente Trump a visitare di persona le zone colpite dagli incendi, esortando entrambi a non politicizzare la tragedia ma a unirsi per affrontare congiuntamente l'emergenza.