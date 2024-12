Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avranno la possibilità di aumentare la spesa per le prestazioni extra dei dirigenti medici e del personale sanitario nel 2025, secondo quanto stabilito dal decreto legge Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L'obiettivo principale di questa misura è affrontare la carenza di personale sanitario nelle strutture sanitarie e ridurre le liste d'attesa. Oltre alla spesa già autorizzata per il personale medico e sanitario nel 2025 e 2026, che ammonta a 200 milioni di euro e 80 milioni di euro rispettivamente, le Regioni e le province autonome potranno incrementare la spesa fino a un massimo di 143.500.000 euro. Di questa somma, 101.885.000 euro sono destinati ai dirigenti medici e 41.615.000 euro al personale sanitario del comparto sanitario.

È stato specificato che i compensi per le prestazioni extra saranno soggetti a una imposta sostitutiva del 15% sul reddito delle persone fisiche e sulle addizionali regionali e comunali. Per coprire questi costi, stimati in 31.400.000 euro per il 2025 e 3.000.000 di euro per il 2026, verranno utilizzate le risorse già previste nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.