Una flotta d’eccezione farà scalo nel porto di Cagliari dal 28 al 30 marzo: si tratta dell’Amphibious Task Group (ATG), il gruppo navale da sbarco anfibio della Marina Militare, impegnato nell’ambito dell’imponente esercitazione “Mare Aperto 25”. Una rara occasione per ammirare da vicino alcune tra le navi più avanzate della nostra Marina, che per l’occasione apriranno le porte ai visitatori.

Protagonista assoluta sarà Nave Trieste, unità d’assalto anfibio multiruolo, nonché la più grande unità militare mai costruita in Italia dal secondo dopoguerra, che subentra nel ruolo di portaeromobili a Nave Garibaldi dopo oltre 40 anni di servizio.

Ma non sarà sola: a Cagliari arriveranno anche Nave San Giusto, Nave San Giorgio e Nave San Marco, pronte ad accogliere il pubblico e mostrare da vicino la vita a bordo, la tecnologia militare e l’organizzazione operativa della componente anfibia della Marina.

Orari e moli delle visite al pubblico:

• Nave Trieste – Molo Rinascita

29 e 30 marzo: dalle 10.00 alle 12.00

• Nave San Giusto – Molo Ichnusa

29 marzo: 10.00–12.00 e 15.00–19.00

30 marzo: 10.00–12.00

• Nave San Giorgio e Nave San Marco – Molo Sabaudo

29 marzo: 10.00–12.00 e 15.00–19.00

30 marzo: 10.00–12.00

L’iniziativa rientra nell’ambito di Mare Aperto 25, la più grande esercitazione marittima della Difesa italiana, che coinvolge oltre 6.000 militari di 9 nazioni NATO, 120 mezzi tra navi, sommergibili, aerei, elicotteri e veicoli non pilotati, con l’osservazione di circa 20 marine estere. Per tre settimane, nel Mediterraneo centrale, i reparti si addestreranno in scenari operativi complessi, simulando emergenze reali e minacce CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari), sia in mare che a terra.

Una presenza spettacolare nel cuore del porto di Cagliari e un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della Marina Militare, tra innovazione, strategia e servizio.