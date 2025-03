Sabato 29 marzo potremo assistere al fenomeno dell'eclissi parziale di Sole, quando la Luna proietterà la sua ombra oscurando parzialmente il disco solare. Secondo l'Unione Astrofili Italiani (Uai), l'evento sarà più marcato in alcune regioni d'Italia, ma visibile ovunque, a patto che le condizioni meteorologiche lo consentano.

Il momento di massimo eclissi in Italia è previsto per circa le ore 12:00, con orari differenti a seconda della località: a Roma, ad esempio, inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33. Questo spettacolo potrà essere osservato anche da molte altre parti d'Europa, parte dell'Africa Nord-occidentale, Russia settentrionale e Nord America. A differenza di un'eclissi solare totale, durante questa eclissi parziale gran parte del disco solare rimarrà visibile e non si potrà vedere la corona solare, l'esterna atmosfera della stella.

Tuttavia, in alcune aree dove la Luna coprirà il Sole all'alba o al tramonto, gli osservatori potranno ammirare le suggestive 'corna solari', con il disco solare che assumerà la forma di una mezzaluna sull'orizzonte. Per coloro interessati a seguire questo straordinario evento, è fondamentale ricordare di non guardare direttamente il Sole, ma di utilizzare dispositivi di protezione adeguati per evitare danni alla vista.

Per chi preferisce restare a casa, l'Istituto Nazionale di Astrofisica trasmetterà in diretta speciale a partire dalle 11:15 sui canali YouTube e Facebook di EduInaf, grazie alla collaborazione con la Uai e l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Durante la trasmissione, Ilaria Ermolli dell'Inaf di Roma e Mauro Messerotti dell'Inaf di Trieste risponderanno alle domande dei telespettatori tramite la chat.