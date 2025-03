La Provincia di Sassari si appresta a indire la gara per la progettazione della nuova strada provinciale Fenosu (SP 76), un'importante infrastruttura che collegherà Ploaghe a Osilo e Nulvi, creando una via diretta tra le storiche regioni del Logudoro e dell'Anglona. Con un finanziamento regionale di 400.000 euro, approvato nel dicembre 2023 e trasferito alla Provincia nel corso del 2024, l'ente avvierà presto le fasi per la progettazione dell'opera, il cui costo totale è stimato intorno ai 15 milioni di euro.

La realizzazione della nuova SP 76 rappresenta un passo cruciale per colmare un divario infrastrutturale che ha a lungo ostacolato la mobilità e l'integrazione tra le varie aree. L'intervento mira a migliorare significativamente l'accessibilità, con benefici economici, sociali e turistici per le comunità coinvolte. Di recente, la consigliera comunale di Ploaghe Annamaria Faedda e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo hanno richiesto un incontro operativo e costruttivo con Gavino Arru, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, e l'architetto Giovanni Milia, responsabile del settore Viabilità provinciale, per valutare lo stato dell'arte e pianificare i prossimi passi.

"È un progetto importante per il territorio, che attendeva da tempo una risposta concreta a un problema annoso - ha dichiarato Annamaria Faedda -. Non solo verrà migliorata la viabilità, ma verrà restituita dignità e prospettiva alle comunità del Logudoro e dell’Anglona. Seguiremo con attenzione ogni fase dell'iter amministrativo, che consentirà finalmente di riqualificare anche questa strada, l’ultima provinciale ancora sterrata e in condizioni critiche".