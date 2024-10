Si è mostrato come un dolore incontenibile, quello dei colleghi della giornalista 35enne Carlotta Dessì, sconfitta dalla malattia che aveva scoperto di avere solo la scorsa estate.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per lei, dalle colleghe a Barbara D’urso. Tutto il mondo del lavoro, che ha circondato la giovane per anni, è attonito e incredulo dinnanzi la sua scomparsa.

E, immancabile, è arrivato ieri sera anche il pensiero di Mario Giordano durante i primi minuti della trasmissione Fuori dal Coro su Rete4. La giornalista sarda, infatti, ha lavorato per diversi programmi del Gruppo Mediaset, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro", per la quale aveva recentemente condotto alcune inchieste.

Ecco le parole del presentatore: “Stasera è dura andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane, brava, inviata aveva 35 anni e nel giro di pochi mesi una malattia se l'è portata via.”

“Di fronte a tutto questo ha poco senso tutto quanto. È difficile trovare un senso, è difficile andare in onda, tutti i ragazzi che lavorano, che stanno lavorando, faticano a trovare la forza ma siamo convinti di doverlo fare, di dover fare la trasmissione più bella possibile proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato non solo durante la tutta la sua vita professionale e umana, ma fino all'ultimo per il coraggio, la tenacia, l'ostinazione, la determinazione, il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardarle in faccia, di non avere paura.”

“Ecco, si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal Coro – Giordano non riesce a trattenere l’emozione e si commuove nel ricordo di quegli ultimi attimi trascorsi insieme alla giornalista - e ci ha dato una lezione infinita di coraggio, di determinazione, di cui noi ora dovremmo ogni giorno essere all'altezza. Carlottina aiutaci da lassù. Ciao”

L'ultima partecipazione di Carlotta alla trasmissione risale alla puntata del 21 dicembre 2023. Era stata appena dimessa dall’Ospedale Niguarda di Milano e, in sedia a rotelle, aveva rivolto ai telespettatori i saluti finali della trasmissione con il presentatore. Insieme avevano urlato con entusiasmo “Ci vediamo il 27 dicembre, buon Natale”.