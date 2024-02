È morta Carlotta Dessì, la giornalista aveva 35 anni

Cagliaritana, ha lavorato per diversi programmi del Gruppo Mediaset, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro"

Lutto nel mondo del giornalismo. Carlotta Dessì, di Cagliari, ha combattuto fino all’ultimo, ma ha dovuto arrendersi alla malattia. È morta prematuramente all’età di 35 anni.

A dare la triste notizie il Gruppo Mediaset che piange la scomparsa della giornalista sarda che ha lavorato per diversi programmi del Gruppo, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro", trasmissione condotta da Mario Giordano e per la quale Carlotta aveva recentemente condotto alcune inchieste. “La Direzione e tutta la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore”.

Carlotta aveva scoperto di essere malata ad agosto. "Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi – aveva scritto sui social il 6 settembre scorso -. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno".

Le parole di speranza di Carlotta Dessì: "Da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal Coro".

L'ultimo messaggio della giornalista sarda sui social risale a qualche settimana fa: "Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. 'Non temere', mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma 'non temere', Carlotta".

