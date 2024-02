Dalle colleghe a Barbara D’Urso, i messaggi per Carlotta Dessì

"Porterò sempre con me la tua simpatia, il tuo coraggio, la tua testardaggine “sarda” che ti ha fatto lottare fino all’ultimo con un coraggio ineguagliabile"

Di: Redazione Sardegna Live - Nella foto Carlotta Dessì e Stefania Pinna

Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per Carlotta Dessì, la giornalista cagliaritana di appena 35 anni sconfitta dalla malattia che aveva scoperto la scorsa estate.

L'ultima apparizione televisiva di Carlotta Dessì era stata a fine dicembre a Fuori dal Coro, trasmissione di Mario Giordano, per cui aveva condotto alcune inchieste: Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi -aveva detto -. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno".

I MESSAGGI - L’amica Stefania Pinna (giornalista Skytg24): “Anche se ora il cuore fa male, ringrazierò ogni giorno per essere corsa da te stamattina e avere in regalo il tuo ultimo sorriso. Grazie perché ci hai insegnato quali sono le cose importanti. Mi mancherai ogni giorno, ma ogni giorno proverò a sorridere per te. Ciao amica mia, ciao vulcano, ciao Carlottí”.

L’amica Giorgia Rossi (giornalista Dazn): “Il mio Supereroe. La Mia “Carlo” per sempre Ti voglio bene anche io”.

Barbara D’Urso: “Piccola Carlottina...Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5... Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte... E tutte e due pensavamo che ce l'avresti fatta... Sono molto triste e ti voglio tanto bene”.

Virginia Saba (giornalista): “Restava nel cuore delle persone che la incontravano. Era un angelo. Aveva un sorriso e una parola buona per tutti. Una donna meravigliosa. Una bravissima e coraggiosa collega. Ti porterò dentro me. Con il rammarico di non averti potuto abbracciare forte un’ultima volta. Ciao piccola. Resterai nel mio cuore :(“

Valentina Caruso (giornalista SkySport) Vola in cielo stellina. Eri forte, in gamba, in carriera, sempre col sorriso, hai lottato come una guerriera nuragica, avevi una immensa voglia di vivere. Quanto è stata ingiusta con te la vita, non ci sono parole… solo un grande dolore”.

Simona Branchetti (giornalista Tg5): “Carlottina mia ci mancherai immensamente…Porterò sempre con me la tua simpatia, il tuo coraggio, le nostre avventure insieme…la tua tenacia, la tua testardaggine “sarda” che ti ha fatto lottare fino all’ultimo con un coraggio ineguagliabile aggrappata a quelle tre parole scritte con il gessetto sulla lavagna che volevi che ripassassi #nonmollaremai. E non hai mollato fino alla fine…fino alla fine…ce l’hai messa tutta mi mancherà la tua risata... la tengo stretta nel cuore. Ciao Carlottina”.