Tragedia sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento presso lo svincolo di Bolognetta, dove si è verificato un incidente mortale. Una Seat Leon con a bordo cinque giovani è entrata in collisione con un autocarro cisterna e nell'impatto, due giovani di 21 e 25 anni hanno perso la vita e altri tre sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali versa in condizioni critiche. Illeso il conducente della cisterna.

L'accaduto si è verificato all'alba di questa mattina, causando la chiusura della strada al traffico. Sul posto il personale medico del 118, squadre Anas, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con il tir.