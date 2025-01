Il noto fotoreporter Massimo Sestini, 62 anni, originario di Firenze, è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale di Trento, a seguito di un malore durante un'immersione nelle gelide acque del lago di Lavarone. Pur essendo le sue condizioni gravi, dall'ospedale rassicurano sulle condizioni del celebre fotografo italiano.

Sestini si trovava al lago per partecipare a un raduno di istruttori subacquei specializzati nell'immersione sotto il ghiaccio. Durante l'immersione, poco prima delle 13, qualcosa è andato storto con l'erogatore d'aria della sua bombola, causando il fotografo a perdere conoscenza a pochi metri di profondità, rimanendo senza respiro.

Il suo compagno di immersione ha cercato di aiutarlo a recuperare il boccaglio, ma Sestini non ha reagito. Fortunatamente, è stato riportato a riva e prontamente rianimato dai soccorritori presenti, tra cui i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri.

Successivamente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove sono state avviate le procedure per liberare i suoi polmoni dall'acqua, come riportato in un primo bollettino medico.