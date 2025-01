Il consiglio federale della Fitav, riunito a Roma per la prima sessione operativa del nuovo Quadriennio, ha preso diverse decisioni di carattere tecnico e amministrativo, tra cui la nomina dei quadri tecnici per la stagione 2025, che segna l'inizio del percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028. Marco Conti, proveniente dall'Olimpiade di Parigi 2024 dove ha guidato Silvana Stanco alla medaglia d'argento nella Fossa Olimpica Femminile, è stato confermato come commissario tecnico della Nazionale di Trap.

Nel settore dello Skeet, c'era molta attesa a seguito delle voci riguardanti un possibile passo indietro di Andrea Benelli, campione olimpico ad Atene 2004 e medaglia di bronzo ad Atlanta 1996. Benelli, che ha guidato la squadra dal 2013 ottenendo numerosi successi, inclusi i successi olimpici di Rio 2016 (con le medaglie d'oro di Bacosi e Rossetti e l'argento di Cainero), Tokyo 2020 (argento di Bacosi) e Parigi 2024 (con gli ori di Bacosi e Rossetti nel Mixed), ha confermato oggi la sua intenzione di abbandonare il ruolo. Ha già ricevuto offerte da Emirati Arabi e Cipro in cerca di nuove motivazioni.

Al suo posto è stato nominato Luigi Agostino Lodde, 44enne di Ozieri, militare e laureato in biologia, con due partecipazioni alle Olimpiadi (Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), una finale di Coppa del Mondo e tre titoli di campione del Mondo nella sua carriera agonistica. "Con questa nomina - commenta Lodde - finisce oggi la mia carriera agonistica cominciata quando avevo 13 anni e terminato 31 anni dopo. Tengo a ringraziare la federazione e il presidente Rossi che mi sono stati sempre vicini. Grazie ad Andrea Benelli che, anche nei momenti più difficili e travagliati, mi ha insegnato tanto e mi lascia in eredità una squadra di altissimo livello. Non sarà facile fare meglio dei miei predecessori, ma ci proverò con tutto me stesso"