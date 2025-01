Oggi, 7 gennaio, si celebra in Italia la Giornata nazionale della Bandiera, nota come la Festa del Tricolore. Questa data commemora il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della neonata Repubblica Cispadana, il primo Stato sovrano italiano, dichiarò ufficialmente la bandiera a tre colori verde, bianco e rosso come emblema universale.

Questi colori rappresentano rispettivamente la speranza, la fede e l'amore per la patria. Il colore rosso simboleggia inoltre il sacrificio dei caduti per l'unità d'Italia. Nel 1947, l'Assemblea Costituente approvò il Tricolore con "strisce verticali di dimensioni uguali" come la Bandiera della Repubblica Italiana, inserendola nell'articolo 12 della Costituzione.

La premier Giorgia Meloni: “Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera. Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo. Continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione. Viva il Tricolore, Viva l'Italia”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Il 7gennaio 1797 veniva scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Oggi il Tricolore, simbolo per eccellenza del nostro Paese, compie 228 anni. Tre colori - il verde, il bianco e il rosso - che rappresentano valori dei quali donne e uomini delle Forze Armate sono tra i più preziosi ambasciatori nel mondo".

Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Segretario Nazionale di Forza Italia: “Celebriamo oggi i 228 anni del Tricolore, simbolo della nostra storia e della nostra identità. Nella Giornata nazionale dedicata al Tricolore rendiamo omaggio a quanti ogni giorno, con orgoglio, difendono i nostri valori”.