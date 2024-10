"L’inizio della stagione estiva caratterizzata da un esodo dalle città verso le zone costiere rappresenta un momento propizio per la recrudescenza di alcuni reati predatori, in particolare per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. I malviventi, infatti, agiscono dove ritengono ci siano meno rischi di essere scoperti". E' il contenuto di un documento diffuso dalla Questura di Oristano, per mettere in guardia di cittadini.

"I primi posti ad essere esaminati dai malfattori - spiega la Polizia - son gli armadi, i cassetti, l’interno dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti. Per evitare spiacevoli sorprese al ritorno alla propria abitazione è utile adoperare qualche piccola accortezza. Si ricordano alcuni consigli di carattere generale come ad esempio:

prendere contatti con i parenti o con i vicini di casa per incaricarli di svuotare periodicamente la cassetta della posta;

chiudere sempre con la mandata il portone d’ingresso (anche solo per uscire a fare la spesa);

non tenere grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore (è preferibile depositarli in un luogo sicuro);

In caso di iscrizione ad un social network, non divulgare sul proprio profilo il luogo in cui si andrà in vacanza e di tempi in cui si resterà lontani da casa;

Non postare foto che riproducano l’interno della propria abitazione e particolari che la rendano un obbiettivo interessante".

Analoga importanza riveste il reato di truffa agli anziani. Le vittime di questo reato appartengono ad una fascia di età che spesso viene presa di mira da persone scaltre e senza scrupoli. "In generale - spiega la Questura - i truffatori scelgono la propria vittima quando la stessa è meno attenta a ciò che la circonda, talvolta creando diversivi che le distraggono".

"Anche in questo caso è necessario predisporre qualche piccola accortezza per evitare di cadere nella trappola dei malviventi:

Diffidare degli sconosciuti che esibiscono tessere di enti pubblici (solo a titolo esemplificativo Poste, Comune etc) anche se indossano una uniforme. Bisogna chiedere sempre nome e cognome e farsi esibire il tesserino di riconoscimento. In caso di dubbi chiamare sempre le Forze di Polizia;

Se si dispone di una apertura a distanza e qualcuno suona è sempre meglio non aprire senza essere certi dell’identità di chi vuole entrare;

Prima di aprire la porta verificare dallo spioncino".