Evade dai domiciliari e viene fermato vestito da galeotto. È accaduto a Spoleto, in provincia di Perugia, dove la polizia ha arrestato un uomo di 52 anni per evasione.

Inizialmente sottoposto a domiciliari dopo essere stato sorpreso in strada con una spranga, era stato anche dotato di un braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti. Tuttavia, nei giorni scorsi è stato trovato in corso Garibaldi, nel centro della città, indossando il tipico pigiama a strisce da detenuto. Alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire, ma è stato arrestato a casa sua.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere.