Esplosione durante la tarda serata di ieri, sabato 21 dicembre, avvenuta in una casa a Sassi, nel comune di Molazzana in Garfagnana, in provincia di Lucca.

Due persone sono attualmente disperse e le operazioni di ricerca sono in corso. La dimora è andata distrutta a seguito della deflagrazione, presumibilmente causata da una perdita di gas.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e il personale sanitario. Le fiamme sono state prontamente estinte, mentre i soccorritori si stanno adoperando per rimuovere manualmente le macerie.