La controversia sulla caccia torna a far discutere, con gruppi ambientalisti e animalisti che si rivolgono al presidente della Repubblica per denunciare la presunta incostituzionalità del recente emendamento alla Legge 157/92.

Questo emendamento, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, riguarda la regolamentazione della caccia per l'intera stagione venatoria, consentendo specificamente l'abbattimento di determinate specie di fauna selvatica in periodi prestabiliti.

Le associazioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla limitazione dei ricorsi contro i calendari venatori potenzialmente illegittimi e al ruolo assegnato al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, sottolineando possibili violazioni della Costituzione e delle normative europee.

La deputata promotrice dell'emendamento difende la sua proposta come un modo per garantire maggiore chiarezza nel settore venatorio e per contrastare presunte pratiche ostruzionistiche nell'impugnazione dei calendari venatori.