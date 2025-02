"Papà, vieni e spacca la faccia al prof", sarebbe stata la richiesta al padre di un 16 anni della provincia di Lecce, dopo che un insegnante lo aveva ammonito con quattro note nel registro per aver disturbato la lezione. Il genitore sarebbe così arrivato a scuola circa 20 minuti dopo con il figlio maggiore nel tentativo di aggredire il docente che riteneva responsabile della situazione. La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Secondo quanto riportato dal docente nella sua denuncia ai carabinieri, il giovane studente avrebbe contattato suo padre durante una lezione alla fine dell'anno scorso esortandolo a recarsi a scuola per affrontare il professore che lo aveva rimproverato, sanzionandolo con delle note e minacciando ulteriori provvedimenti disciplinari. Il ragazzo era già stato ammonito da un altro insegnante lo stesso giorno con altre due note, mentre in precedenza era stato sospeso per due settimane per comportamenti simili. Inoltre, si era reso protagonista di atti di bullismo nei confronti di un compagno che riceveva supporto da un insegnante di sostegno.

Quel giorno, scuola, il padre si sarebbe presentato a scuola con il figlio maggiore. Una volta lì, i due avrebbero iniziato a gridare contro il professore, avvicinandosi minacciosamente. Successivamente, avrebbero tentato di entrare nell'ufficio del preside, ma visto che la porta era chiusa, avrebbero continuato a insultare il docente. Di fronte a questa situazione, il professore si sarebbe allontanato fingendo di dover chiamare il dirigente scolastico. Mentre si allontanava, padre e figlio lo avrebbero strattonato e minacciato. Dopo essersi rifugiato in bagno, il docente ha chiamato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato i tre e scortato il professore fuori dalla scuola. Il giorno seguente, il ragazzo di 16 anni sarebbe tornato a scuola come se nulla fosse accaduto.