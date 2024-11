Sono giorni di apprensione e attesa in Campania in seguito alla scomparsa di Pietro Montanino e sua moglie Maria Zaccaria, di cui non si ha notizia dal 29 ottobre scorso. I due avrebbero portato i due figli dai nonni e poi si sarebbero perse le loro tracce. Il telefono di lui risulta spento, mentre quello di lei è rimasto a casa.

LE NOZZE DI RECENTE

La coppia, residente a Cesa (Caserta), aveva festeggiato le nozze proprio pochi giorni fa, il 25 ottobre. Le immagini della cerimonia officiata dal sindaco di Cesa, Enzo Guida, sono subito circolate sul web suscitando numerosi commenti degli utenti in merito alle espressioni apparentemente "serie e tristi" dei due coniugi.

"NON ERANO TRISTI"

La sorella di Pietro, Silvana, è subito intervenuta via social chiarendo che: "Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi. Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato". Nelle foto diffuse sul web i due hanno espressioni serie perché "servivano foto in cui si vedessero bene le facce".

In alcuni video dei festeggiamenti pubblicati sempre sui sociale Maria canta e balla a ritmo di musica.

Riguardo l'affidamento dei figli ai nonni, Silvana Montanino ha aggiunto: "Leggo che hanno avuto un imprevisto: questa cosa è falsa! Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale il fatto che andassi a scuola calcio per prendere mio nipote".