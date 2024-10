Sono passati venti giorni da quando Ignazio Atzeni ha lasciato la propria abitazione a Ussaramanna e ha fatto perdere le proprie tracce. Da allora non si hanno più notizie, se non qualche segnalazione di avvistamento a Samassi, Villamar, Sardara e tra Sanluri e Villanovaforru.

La scomparsa di Ignazio Atzeni

76 anni, falegname in pensione, Ignazio vive da solo a Ussaramanna. Non vedendolo più passeggiare in zona, i vicini si sono preoccupati e hanno dato l’allarme. La sua cassetta della posta è stata trovata piena e, all’interno della casa, la tv era accesa.

Le ricerche continuano

Grande dispiegamento di forze nelle ricerche: sono impegnati carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e Barracelli. Il sindaco e tutta la comunità di Ussaramanna non ha perso le speranze di ritrovarlo sano e salvo.

L'appello di un amico

“A lui piace camminare quindi non è da escludere che lo si possa vedere lungo i cigli delle strade. Se vi capita, con ogni accortezza per la vostra incolumità, fermatevi e accertatevi che sia lui: ha 76 anni di età, porta gli occhiali, cammina molto curvo, ha i capelli lunghi e bianchi” scrive un amico del signor Ignazio su Facebook.

Il signor Ignazio ama camminare

“Se non è stato ancora trovato significa che senz'altro è da ritenersi ospite di qualche suo amico, forse anche lui gran camminatore, che negli anni ha conosciuto durante gli spostamenti in diverse zone del Medio Campidano, basso Oristanese e di qualsiasi altra parte della Sardegna. Può essere ospitato in un paese, ma anche in una casa di campagna o in una capanna di pastori o in un rifugio di fortuna dove sta da solo. Quindi da un momento all'altro potrebbe riprendere le sue camminate. Si tenga presente che avrà bisogno di acquistare da mangiare quindi, per cortesia e umana solidarietà, si dia anche un'occhiata nei negozi di alimentari e nelle strade adiacenti, specialmente in quelli di periferia” si legge ancora nel post.