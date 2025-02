Genova si prepara a una sfida elettorale che potrebbe segnare una svolta per la città. Il centrosinistra ha scelto Silvia Salis, ex atleta olimpica e vicepresidente vicaria del CONI, come candidata sindaca per le prossime elezioni comunali. Una figura fuori dagli schemi della politica tradizionale, ma con una carriera che racconta determinazione, impegno e spirito di squadra.

Dallo sport alla politica: chi è Silvia Salis?

Nata a Genova nel 1985, Salis ha scritto pagine importanti dell’atletica italiana nel lancio del martello, conquistando dieci titoli nazionali e rappresentando il Paese alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Dopo il ritiro dalle competizioni, non si è mai fermata: è diventata dirigente sportiva e, nel 2021, la prima donna vicepresidente vicaria del CONI. Un ruolo in cui ha promosso l’inclusione, l’uguaglianza di genere e il supporto ai territori meno favoriti nel mondo dello sport.

Ora, però, la sua nuova sfida si gioca fuori dalla pista, in un’arena del tutto diversa: quella politica.

Un volto nuovo per il centrosinistra

La candidatura di Salis nasce da un accordo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno deciso di puntare su una figura capace di unire le diverse anime della coalizione progressista.

Accettando la candidatura, Salis ha sottolineato il suo entusiasmo per questo nuovo percorso: “Raccolgo con orgoglio e responsabilità la richiesta di candidarmi alla guida di una coalizione ampia e civica. Il mio impegno inizia subito: voglio incontrare i genovesi, ascoltare le loro esigenze e costruire insieme il futuro della nostra città".

Una sfida aperta: il confronto con Pietro Piciocchi

Nel percorso verso le elezioni, Salis dovrà confrontarsi con il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, attuale sindaco reggente. L’ex atleta dovrà dimostrare che l’esperienza nel mondo dello sport e della dirigenza può trasformarsi in una visione concreta per Genova.

La sua candidatura rappresenta una novità nel panorama politico locale, con un approccio basato sull’ascolto e sulla determinazione che l’hanno accompagnata in tutta la sua carriera.