Una tragedia ha colpito la piccola comunità di Rufina, in provincia di Firenze, con la morte di Eleonora Guidi, 34 anni, trovata senza vita nella sua casa dopo essere stata accoltellata. Nel frattempo, il suo compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, è stato gravemente ferito dopo essersi lanciato dal secondo piano dell'edificio e ora è ricoverato in ospedale a Careggi. La coppia, che aveva un figlio nato nel luglio 2023, era descritta dal sindaco Daniele Venturi come una coppia apparentemente normale, senza segnali premonitori di una tragedia imminente. Venturi, che conosceva personalmente la coppia, ha espresso sconcerto per quanto accaduto, sottolineando che non aveva mai notato segni di litigi tra di loro.

I vicini di casa hanno raccontato che la coppia era riservata e si vedeva raramente, nonostante Lorenzo vivesse nella zona da tempo. L'ambulanza davanti alla loro porta ha attirato l'attenzione dei vicini, che sono stati scioccati dalla scoperta della tragedia. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri sotto la supervisione della procura di Firenze, con il supporto della pm Ornella Galeotti, mentre la salma di Eleonora è stata rimossa dalla Misericordia di Pontassieve. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, con preoccupazione per il bambino rimasto orfano.