Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la sua critica nei confronti del Ministro delle Finanze tedesco, Scholz, per la sua proposta di inviare truppe NATO in Groenlandia anziché concentrarsi sui lavoratori tedeschi. Salvini ha sottolineato l'importanza dell'unità tra le forze patriottiche in diversi Paesi europei, sostenendo che meno Europa significhi più libertà. Durante il suo intervento alla kermesse dei Patrioti a Madrid, Salvini ha elogiato l'approccio di Trump, sostenendo che gli Stati dovrebbero legittimare l'Europa e non viceversa.

Salvini ha anche sottolineato l'importanza del lavoro, dei giovani, della sicurezza e del futuro, ribadendo l'impegno italiano insieme agli alleati europei. Ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto durante un processo durato tre anni, culminato con la sua assoluzione da accuse di sequestro di persone legate al blocco dello sbarco di migranti in Italia.

Al summit internazionale dei sovranisti 'Make Europe Great Again' a Madrid, Salvini ha esortato i partiti popolari a scegliere tra il passato rappresentato da Soros e il futuro incarnato da Elon Musk. Rappresentanti di 14 partiti provenienti da 13 Paesi europei si sono riuniti per promuovere un'Europa forte e unita.

Il primo ministro ungherese Orban ha sottolineato il cambiamento avvenuto nel panorama politico europeo grazie all'influenza di Trump, affermando che ora sono considerati il futuro e non più il passato. Geert Wilders dei Paesi Bassi ha enfatizzato l'importanza di seguire l'esempio di Trump per rendere l'Europa di nuovo grande, sottolineando l'identità e la cultura nazionale come punti di forza.

Infine, Santiago Abascal di Vox ha lodato la storia spagnola per la Reconquista e si è detto pronto a difendere l'Europa dall'islamismo. La convention a Madrid ha evidenziato un'unità tra i partiti patriottici europei nella ricerca di un futuro migliore per il continente.