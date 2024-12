Turismo di Capodanno in Sardegna: breve fuga per giovani sardi in cerca di concerti e relax. La meta? Alghero, Sassari, Castelsardo e Olbia, dove si esibiscono artisti famosi come Negramaro, Gianna Nannini, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo un pranzo in agriturismo, il viaggio si conclude con il ritorno a casa nel pomeriggio. Le prenotazioni negli alberghi e nei bed and breakfast vanno bene, ma ci sono ancora posti disponibili. Gli operatori del settore notano un aumento del turismo locale, con pochi visitatori provenienti dalla Penisola. I costi elevati dei voli e la tendenza al risparmio sono le principali ragioni di questa scelta. Nonostante l'entusiasmo per i concerti, alcuni sardi potrebbero rinunciare a causa della sovrapposizione degli eventi.

Il traffico aereo è intenso, con migliaia di passeggeri che passano dagli aeroporti sardi durante le festività. Tuttavia, molti di loro sono residenti temporanei che tornano a casa per le vacanze. Le crociere per Natale e Capodanno sono limitate, ma il turismo riprenderà con l'arrivo della nave Lirica di Msc il giorno della Befana, portando i primi turisti del 2025 sull'Isola.