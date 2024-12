Per la tavola di Capodanno le famiglie italiane stanno progettando di spendere circa 97 euro in media. Il 51% di loro ha deciso di celebrare l'evento a casa propria, riunendo una media di 7 persone, mentre il 28% ha scelto di festeggiare da parenti o amici. Solo il 2% delle persone intervistate ha dichiarato di aver lasciato la decisione sull'ultimo momento. Questi dati emergono da un'indagine condotta da Coldiretti/Ixè.

Le pietanze tradizionali come lenticchie, zampone e uva saranno le protagoniste della maggior parte dei cenoni, presenti rispettivamente sul 83%, 74% e 52% delle tavole. Accanto a queste, non mancheranno piatti di pesce come alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. La frutta di provenienza locale sarà preferita a quella esotica nell'88% dei casi. Infine, lo spumante sarà il protagonista indiscusso del brindisi, presente sull'83% dei tavoli.

Secondo l'indagine, solo il 31% delle famiglie riuscirà a contenere la spesa entro i 50 euro, mentre il 27% prevede di spendere tra 50 e 100 euro, il 21% tra 100 e 150 euro, il 9% tra 150 e 200 euro, il 5% tra 200 e 300 euro, e solo il 2% supererà questa cifra. Il restante 5% degli intervistati ha preferito non rispondere.

La spesa media varia anche in base alla posizione geografica: si prevede che al Sud gli italiani spenderanno in media 112 euro, al Centro 104 euro, nelle Isole 100 euro, nel Nord Ovest 86 euro e nel Nord Est 84 euro. Inoltre, si registra un divario generazionale significativo, con i giovani (18-34 anni) che prevedono di spendere in media 111 euro, rispetto ai 70 euro degli anziani over 64.