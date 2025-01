Questo pomeriggio si è verificato un grave episodio presso lo stadio Silvio Piola di Novara, durante la partita di calcio tra la squadra di casa e il Pro Patria Busto Arsizio, nel gruppo A di Serie C.

Un tifoso di 40 anni è caduto dalla curva in un fossato, per cause ancora da chiarire. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente per soccorrere l'uomo, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un codice rosso.

Le condizioni del tifoso sono state valutate critiche.