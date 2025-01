Un amore che attraversa il tempo, radicato nei valori della famiglia, nella comunità e nella tradizione. Giovanni Battista Lampreu, originario di Sedilo, e Caterina Carboni, nata ad Aidomaggiore, festeggiano oggi il loro 61° anniversario di matrimonio. Una vita trascorsa insieme, fatta di sfide, sacrifici e di un legame profondo che è diventato esempio per chi li circonda.

La loro storia d’amore iniziò proprio ad Aidomaggiore perché "mio nonno - ci racconta una delle figlie di Giovanni Battista e Caterina - lavorava nell'elettrica sarda e fu trasferito ad Aidomaggiore con la famiglia. Mia madre conobbe cosi le sorelle di mio padre e cosi conobbe anche lui".

Parlando di quel periodo, la figlia racconta con emozione: "Mio nonno paterno, che scherzava sempre, voleva darle in sposa un fratello di mio padre, ma lei ridendo diceva che il suo cuore era stato rapito da mio padre. Mio nonno materno voleva darla in sposa a un maresciallo, ma mia madre si oppose con tutte le forze. Si fidanzarono a dicembre del 1962, mia madre aveva quasi 20, mio padre 26. Mio nonno le diede 1 anno di tempo per sposarsi".

"Nel 1963 - continua nel racconto la figlia - mio nonno paterno morì d'infarto, aveva 58 anni. Mia madre e mio padre si sposarono il 25 gennaio 1964". Dal loro matrimonio nacquero sei figli, tre maschi e tre femmine, che li hanno resi orgogliosi genitori e, in seguito, nonni di quattro splendidi nipoti e bisnonni di una bimba di 10 mesi.

Nonostante le prove della vita, come la tragica perdita del terzogenito nel 1988, a causa di un incidente stradale, Giovanni Battista e Caterina hanno continuato a essere un pilastro per la loro famiglia e per la comunità.

Giovanni Battista è stato inoltre un volto simbolo delle tradizioni di Sedilo. Dal 1963 al 2019, ha svolto con onore il ruolo di fuciliere dell’Ardia, incarnando lo spirito e il cuore di questa storica celebrazione religiosa tanto cara al paese. La sua dedizione alla comunità e alla tradizione ha contribuito a renderlo una figura amata e rispettata da tutti.

Oggi, la coppia vive ancora a Sedilo, circondata dall’affetto di amici e familiari, e continua a ispirare chiunque abbia la fortuna di conoscerli. Come racconta la figlia: “Sono amati da tutti per la loro semplicità”.

