Tra gli emendamenti del governo alla legge di bilancio è stato inserito un nuovo bonus elettrodomestici, voluto dalla Lega.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha spiegato che l'obiettivo di questa misura è sostenere la produzione nazionale, supportare le famiglie nei consumi e promuovere l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecologicamente sostenibili, combinando lo sviluppo industriale con la transizione verso un'economia più verde.

Il bonus, valido per il 2025, coprirà fino al 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico, con un massimale di 100 euro per apparecchio, incrementato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare del bonus per un solo elettrodomestico. I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti entro sessanta giorni da un decreto congiunto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il bonus elettrodomestici, per cui è stato stanziato un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, rappresenta quindi un aiuto finanziario per coloro che desiderano sostituire vecchi apparecchi con modelli più efficienti.