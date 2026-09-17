Tre medici dell'ospedale di Rho sono indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte di una bambina di due anni, arrivata in condizioni disperate all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano dopo essere stata curata al pronto soccorso di Rho per un mal di pancia. La piccola è morta la mattina successiva al trasferimento.

La vicenda risale a martedì 8 settembre. La bambina, colpita da nausea incessante e forti dolori addominali, era stata accompagnata al pronto soccorso di Rho su indicazione del medico curante. Qui era stata presa in carico, sottoposta ad accertamenti diagnostici e trattata con una flebo. Nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate, fino a un primo arresto cardiaco. Dopo la rianimazione e la stabilizzazione, intorno alle 23 è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, struttura di riferimento per i casi pediatrici più critici.

Dopo la morte, l'Asst da cui dipende l'ospedale ha segnalato immediatamente il caso alla Procura. Anche Ats Milano e Regione hanno avviato un procedimento per ricostruire quanto accaduto.

La pm milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha disposto l'iscrizione dei tre medici nel registro degli indagati in vista dell'autopsia. La magistrata ha inoltre sequestrato la documentazione clinica e delegato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. L'esame autoptico si svolgerà nei prossimi giorni e potranno partecipare i consulenti nominati dai tre medici e dalla famiglia, che ha presentato denuncia.