"Questa dovrebbe essere una bella settimana....se non vengo ucciso in qualche modo empio". Così il turista scozzese Grant Paterson, rimasto ferito nel crollo di una palazzina a Roma, questa mattina, giusto qualche giorno fa scriveva su Facebook.

L'uomo, ironicamente, condivideva con spensieratezza le sue giornate romane, postando alcuni momenti della sua permanenza in Italia. "Arrivato a Roma, treni, aerei, bus e a piedi. La sistemazione è bellissima, le loro foto come le mie non rendono giustizia", raccontava.

Il 54enne è ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio, con ustioni sul 70% del corpo e traumi alle gambe. Nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. A causare il crollo della palazzina è stata un'esplosione, e come possibile causa si ipotizza una fuga di gas.