Il sito iLMeteo.it ha reso note le previsioni meteorologiche per l'Italia fino alle 8 di domani, annunciando l'arrivo di una nuova perturbazione. Al Nord il tempo continuerà a peggiorare con piogge sempre più diffuse e intense, nevicate previste sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri circa, mentre si prevedono accumuli significativi di pioggia in Liguria, sulle Alpi lombarde e in Friuli, con rischio di nubifragi.

Il cielo si coprirà sul Centro-Sud tirrenico, ma le piogge saranno scarse. I venti saranno moderati provenienti da sud e i mari molto mossi. Durante la notte e fino alle 8 di martedì il maltempo interesserà il Nord e l'alta Toscana, con precipitazioni locali in Sardegna.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, domenica 26 gennaio: cielo poco nuvoloso, venti deboli o moderati sud-occidentali, mari mossi.

Previsioni per domani, lunedì 27 gennaio: cielo poco nuvoloso, con copertura nuvolosa in graduale aumento, temperature in lieve diminuzione, venti deboli o moderati occidentali, localmente forti sulle coste esposte, mari mossi o molto mossi.

Previsioni per martedì 28 gennaio: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli a esclusione del settore sud-orientale, temperature in lieve diminuzione, venti deboli o moderati occidentali, localmente forti sulle coste settentrionali, mari molto mossi o agitati.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì e giovedì il cielo sarà generalmente nuvoloso con probabilità di precipitazioni, temperature senza variazioni, venti deboli o moderati occidentali, mari mossi o molto mossi.