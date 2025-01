La foto di un bacio sui social non lascia alcun dubbio: Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme. Le voci riguardanti l'influencer e il calciatore si erano diffuse da tempo, ma ora la coppia ha confermato ufficialmente la loro ricongiunzione.

Nonostante infatti avessero annunciato la fine della loro storia alla fine dell'estate, poco tempo dopo erano stati avvistati insieme, dimostrando di essere uniti per il bene dei loro 4 figli nati dalla loro unione.

L'influencer, in diverse interviste, aveva ribadito una volta di più che non è stato un tradimento a causare la rottura: "Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene insieme per altri fattori" aveva specificato.

Nel mese di agosto del 2024, Alvaro Morata ha dato il via alla separazione da Alice Campello, annunciando la fine di una relazione durata otto anni, di cui sette trascorsi sotto il vincolo del matrimonio. "Abbiamo vissuto tutto troppo in fretta" aveva detto l'influencer.