Sonia Dalaiti , pensionata 62enne, è stata trovata senza vita in casa sua a Ferrara : si ipotizza sia stata avvelenata . La figlia 38enne, Sara Corcione, è stata sottoposta a fermo al termine dell'interrogatorio in caserma.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento al cui interno è stata trovata la donna ormai deceduta. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni conoscenti che non riuscivano a contattare la 62enne da qualche giorno.

Il cadavere si trovava nel corridoio già da un paio di giorni e, dalle prime indagini, il decesso sarebbe stato causato da qualcosa che ha ingerito, ma bisognerà avere una conferma dall'autopsia.

Alla figlia è stato comunicato che avrebbe dovuto rispondere ad alcune domande come testimone e lei ha chiesto di poter avere al fianco il suo avvocato di fiducia. Da quello che si apprende, come riporta Tg Com 24, la donna avrebbe fatto ammissioni.

Sara Corcione avrebbe raccontato di sentirsi perseguitata dalla madre e di covare risentimento, nei suoi confronti per vicende risalenti all'adolescenza.