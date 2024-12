A Tortolì tre giornate dedicate alla musica, alle tradizioni popolari e alla storia millenaria dell’isola con Natale in Folk. Si parte il 21 dicembre, dalle 18 alle 21, il cuore pulsante di Tortolì, dal Corso Umberto al viale Monsignor Virgilio, sarà animato da sfilate di gruppi folk, spettacoli di ballo e musica sotto le stelle. A guidare la serata ci sarà il carismatico Giuliano Marongiu, affiancato da un parterre di artisti di grande rilievo.

Si esibiranno i gruppi Folk Sant’Andrea e Sant’Anna di Tortolì, i Mamutzones di Samugheo, che porteranno il fascino delle maschere tradizionali, e ancora Manuela Mameli, artista di spicco della scena musicale sarda, Dilliriana, ensemble musicale che fonde tradizione e modernità.

Musica e storia al sito nuragico

Il 22 dicembre, l’appuntamento si sposta dalle 10 alle 13, in località San Salvatore, al suggestivo sito nuragico di S’Ortali e Su Monti. Una mattinata che unirà cultura e musica. Si comincia con la visita guidata con approfondimenti storici a cura delle esperte guide turistiche e di Giuliano Marongiu, che racconterà il valore storico e simbolico del sito. In questa location d'eccezione l'esibizione di Roberto Tangianu con le sue launeddas, Peppino Bande, cori di Arbatax e Sant’Anna. “Questa manifestazione è un’occasione speciale per celebrare e condividere la nostra identità culturale” dichiara Alessio Putzu, presidente dell’Associazione Sardinia Folk, che organizza l'evento - Grazie al supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, possiamo offrire al pubblico un’esperienza unica, che valorizza le nostre tradizioni e il nostro patrimonio storico. Siamo fieri di promuovere eventi che mettono in luce il cuore autentico della Sardegna.”

Grazia Di Michele a Tortolì, ospite speciale di "Voci in prosa" a Tortolì

Non finisce qui perché ospite speciale il 23 dicembre di “Voci in prosa” che rientra nella rassegna Natale in Folk sarà la cantautrice Grazia Di Michele che si esibirà al teatro San Francesco. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

In questa occasione poesia, musica e tradizioni si intrecceranno in un evento unico con l'esibizione dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada. E ancora Enrico Bessolo, ️ Margherita Musella e il Caffè Letterario, il Coro di Arbatax & Coro Sant’Anna e i poeti vincitori del concorso “Po Peppino Mereu”. Appuntamento dalle 17 alle 21.

L'evento è patrocinato e promosso dal Comune di Tortolì e dalla Regione Sardegna, assessorato al turismo.