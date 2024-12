Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, i Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti sulla SS 131 Dcn per via di un cavo elettrico pericoloso, al km 20 direzione Nuoro.

Per cause ancora da chiarire il cavo, tranciato e sfiammante, si è riversato sulla carreggiata. Inviata immediatamente sul posto la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha prontamente provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

Interdetti al traffico veicolare entrambi i sensi di marcia della statale e una strada provinciale limitrofa. Sul posto anche una squadra Terna e le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza.